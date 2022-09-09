Son dakika haberleri... KASTAMONU - Otobüs ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da otobüs ile traktörün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kastamonu'da otobüs ile traktörün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Taşköprü ile Hanönü ilçeleri arasındaki Kıvrımyokuşu mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait 48 DG 966 plakalı yolcu otobüsü ile 37 ED 523 plakalı traktör çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: AA / Özgür Alantor Kastamonu Kamil Koç Hanönü 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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