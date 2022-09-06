Yolcu gemisinde rahatsızlanan İngiliz kadın tahliye edildi 3. Sayfa Haberleri Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken bir yolcu gemisinde düşerek yaralanan İngiliz kadın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botla tahliye edilerek Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken bir yolcu gemisinde düşerek yaralanan İngiliz kadın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botla tahliye edilerek Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kadının taburcu olduğu öğrenildi. Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde ola 324 metre boyundaki İtalya bayraklı Costa Vanezia isimli yolcu gemisinde, İngiliz bir kadın düşerek yaralandı. Geminin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirerek tıbbı tahliye talebinde bulundu. Geminin olduğu bölgeye Çanakkale Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot gönderildi. Gemiden tahliye edilen İngiliz kadın, Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadının, yapılan müdahalenin ardından taburcu olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Boğazı Çanakkale İtalya 3. Sayfa Haberler

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