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Yola dökülen zeytinyağı sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yola dökülen zeytinyağı sürücülere zor anlar yaşattı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İzmir-İstanbul karayolunda seyir halindeki açık kasa bir kamyonetteki varillerden dökülen zeytinyağı sürücülere zor anlar yaşattı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İzmir- İstanbul karayolunda seyir halindeki açık kasa bir kamyonetteki varillerden dökülen zeytinyağı sürücülere zor anlar yaşattı. Maddi hasarlı kazaların meydana geldiği yolda bir motosiklet sürücüsü de kayarak hafif yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İzmir- İstanbul karayolunun Veziroğlu kavşağında saat 12.30 sıralarında açık kasa bir kamyonetin kasasındaki varillerde bulunan zeytinyağı yola döküldü. Işıkta durmakta zorlanan bazı araçlar birbirine çarparken Kuşadası'ndan İstanbul'a giden bir motosiklet sürücüsü de kayganlaşan yolda devrilerek hafif şekilde yaralandı. Jandarma ekiplerinin olayın ardından tedbir aldığı yolda karayolları temizlik ekipleri de yolda kumlama çalışması yaparak zor anlar yaşayan sürücülerin imdadına yetişti.

Kayganlaşan yolda motosikletiyle kayan ve olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edilen motosiklet sürücüsü, Kuşadası'ndan İstanbul'a doğru giderken Veziroğlu ışıklarına geldiğinde yoldaki ıslaklığın su olduğunu zannettiğini ancak üzerinden geçerken bir anda savrularak düştüğünü anlattı. Kollarında ve vücudunun farklı yerlerinde kesikler ve sıyrıklar oluşan adam, kaza yaptıktan sonra açık kasa bir kamyonette yaşlı bir adamın varilleri düzelttiğini ve kasadan bir şeyler akmaya devam ettiğini söyledi.

(Turğay Duyar /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası İstanbul Manisa İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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