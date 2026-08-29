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Korkuteli'de Kamyon Devrildi: 1 Ölü

Korkuteli'de Kamyon Devrildi: 1 Ölü
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Korkuteli Fethiye karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Korkuteli Fethiye karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Korkuteli Fethiye yolu Küçüklü Mahallesinde devam eden yol yapım çalışmasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bayburt Grup yol yapım şantiyesinde çalışan Şahali Yetkin (57) idaresindeki 06 FYA 343 kamyon devrildi. Kazada kamyonun altında kalan sürücü Şahali Yetgin hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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