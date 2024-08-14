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Yol verme tartışmasında ortalığı kan gölüne çeviren şüpheli tutuklandı

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Mersin'de bir şüpheli yol verme tartışmasında pompalı tüfekle dehşet saçtı. Saldırgan araya girerek kendisine engel olmak isteyen babası amcası ve bir uzman çavuşu vurarak öldürdü. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yol verme kavgasında babasını, uzman çavuş ile amcasını öldüren şüpheli tutuklandı.

ARAYA GİRENLERİ TEK TEK ÖLDÜRDÜ

Olay,11 Ağustos günü ilçeye bağlı Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. İki aile arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan İ.Ş. pompalı av tüfeğiyle ateş ederek araya giren babası Mehmet Emin Şahin (53), daha sonra Van'dan izne gelen Uzman Çavuş Metin Denizedalan ile amcası Abdurrahim Denizedalan'ı vurdu.

Uzman Çavuş Metin Denizedalan ile amcası Abdurrahim Denizedalan olay yerinde, Mehmet Emin Şahin ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Olayda 6 kişi de yaralandı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada olaya karışan İ.Ş.ve M.G.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından İ.Ş., A.S.ve M.G. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.Ş. tutuklanırken iki şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Tarsus Mersin Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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