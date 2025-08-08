Trafikte baltalı saldırıya uğrayan şoför konuştu: Oturup kızan gibi ağladım

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle servis minibüsüne baltayla saldıran motosikletli şahıs tutuklandı. Yaşadığı olayı anlatan servis şoförü Arif Küpelioğlu, "Bu yaşıma geldim ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Olayın şokuyla oturup kızan gibi ağladım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda servis şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Devamında meydana gelen küçük çaplı kazanın ardından motosikletten inen Şaban Y. minibüsün dikiz aynasını kırarken, savurduğu balta, camı kırarak aracın içine düştü.

BALTALI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından servis şoförü Arif Küpelioğlu, saldırı olayı ile ilgili karakola gidip şikayetçi oldu. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Şaban Y., servis şoförünün kendisine küfür ettiği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Şaban Y. tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Olayla ilgili konuşan servis şoförü Arif Küpelioğlu, "Servis işçilerini bıraktım ve evime istirahate gidiyordum. Trafik yoğunluğu arasında aramızda bir tartışma oldu. Aynayı kopardıktan sonra kasadan çıkardığı baltayla camı kırıp içeri fırlattı. Bu yaşıma rağmen ilk defa başıma bir olay geldi. İnanır mısınız kızan gibi hüngür hüngür ağladım. Bu tür trafik magandalarına karşı caydırıcı cezaların alınmasını rica ediyorum" dedi.

