Yol verme kavgasında tır sürücüsü minibüs şoförünü vurdu... Feci cinayet kamerada
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Adana'da sürücülerin yol verme kavgasında kan aktı. Kavgada tabancayla vurularak öldürülen minibüs şoförünün, tır sürücüsü ile tartıştığı ve vurulduğu anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde vurulan sürücünün "Ölüyorum ben" diyerek koşup yardım istediği anlar yer aldı.
Dün Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesinde yol verme meselesi nedeniyle minibüs şoförü Can Yüce ile tır sürücüsü Adem T. tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Adem T. tabancasıyla ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan Yüce, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti, şüpheli ise gözaltına alındı.
TARTIŞMA ANLARI KAMERADA
Bugün ise yaşanan tartışmanın ve minibüs sürücüsünün vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde minibüs ve tır sürücüsünün tartıştığı birbirlerine hareket edip tehditler savurduğu, minibüs sürücüsünü yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.