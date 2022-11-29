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İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Yol kavgasında silah ve yumruklar konuştu

3. Sayfa Haberleri

Okmeydanı'nda yol tartışmasında silah ve yumruklar konuştu. Araçtan inen sürücüler birbirine girdi. Sürücülerden birinin kavga sırasında silahını ateşlediği anlar kameralara yansıdı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Dün öğlen saatlerinde Okmeydanı mevkii E-5 karayolu üzerinde yol üzerinde tartışmaya başlayan iki şahıs, araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

SİLAHINI ÇIKARTTI

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı. Sürücülerden birinin elindeki silahın kabzasıyla karşı taraftaki sürücüye vurmaya çalıştığı görüldü. Bu sırada duyulan iki el silah sesi trafikteki sürücülere korkulu anlar yaşattı.

POLİS ZOR AYIRDI

Trafiği birbirine katan sürücüler, polisin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. Şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken görenleri hayrete düşüren o anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Okmeydanı kavga 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

High Priv:

Ülkeye vatandaşlık puanı gibi bir uygulama gelmeli. İşlenen suçlar, halkın huzurunu bozmak gibi kötü davranışlar bu puanı düşürmeli. Bu puana göre bankalar kredi vermemeli, iş ve sosyal hayatta bu puan vatandaşın karşısına çıkmalı.

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