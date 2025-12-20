Haberler

Yol ortasında eşini bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boşanma aşamasında olan bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak sokak ortasında öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçakladı.

Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Aluç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli M.A.'nın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

