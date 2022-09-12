Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol kenarında kadın cesedi bulundu

3. Sayfa Haberleri

Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Bursa- Balıkesir karayolu üzerinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Balıkesir Karayolu Bursa istikameti 51'inci kilometresi, Karacabey çingençeşme mevkiinde sürücülerin yol kenarında kadın cesedi görmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri 25 yaşlarında bayan şahsa ait olduğu öğrenilen ceset ile karşılaştı. Henüz kimlik bilgilerine ulaşılamayan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yerinde jandarma gerekli çalışmalara başlattı.

Görünüş itibariyle cesedin baş kısmında yüzeysel kesik mevcut olduğu ve başkaca bir bulguya rastlanamadığı tespit edildi. Otopsi için Bursa'ya götürülen cesedin kesin ölüm nedeni rapor sonucuna göre belli olacak.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Karacabey Jandarma Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title