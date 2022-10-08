Yol kenarında duran motosiklet sürücüsünün acı sonu

Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da yol kenarında duraklama yapan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Havalimanındaki işine giden 1 çocuk babası 54 yaşındaki Ahmet Özkılıç, iddiaya göre 07 FRE 72 plakalı motosikletiyle yol kenarında duraklama yaptı. Bu sırada Hüseyin Ç. idaresindeki 20 ADB 124 plakalı kamyonet, motosiklete yan arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ahmet Özkılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Özkılıç'ın, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Hüseyin Ç. ise gözaltına alındı. Hurdaya dönen motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.