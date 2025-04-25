Yol kavgasında yaşlı adama yumruk! O anlar kamerada
Adana'da bir sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı yaşlı adama yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Yol kavgasında yaşlı adamı yumrukladı... O anlar kamerada
ADANA - Adana'da bir şahıs trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden tartıştığı yaşlı adamı yumrukladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı D-400 karayolunda kaydedilen görüntülerde iddiaya göre 2 otomobil şoförü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Sürücülerden biri otomobilinden inip tartıştığı yaşlı adama yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası sürücüye tepki yağdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİS AKIN AĞAÇDALI - 3.Sayfa