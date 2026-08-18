Bilecik'te Yol Çalışması Uzun Araç Kuyruklarına Neden Oldu

Bilecik'te yapımı devam eden yol çalışması uzun araç kuyruklarına sebep oldu.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir-Bozüyük kara yolu üzerinde yapımı devam eden yol çalışması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Trafik bu şeritte çalışma nedeniyle kontrollü bir şekilde Eskişehir istikametine verilerek tek şeride düşerken, Bozüyük çevre yolu girişine kadar yaklaşık 3 kilometrelik bir araç kuyruğu meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı