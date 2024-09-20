Yokluğun gözü kör olsun! "Ne istiyorsun?" diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti
Kaldırım üzerine oturup ağlarken görüntülenen bir çocuğun yanına yaklaşan şahıs, "Neden ağlıyorsun?" diye sordu. Babası tarafından terk edildiklerini belirten çocuk, "Herkesin okuldan almaya geliyorlar benim kimsem yok" dedi. Gözleri dolan kız çocuğunun "Bir şey istiyor musun?" sorusuna verdiği yanıt ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Babası tarafından terk edilen ve okula kendisini almaya kimsenin gelmediğini belirten kız çocuğunun sözleri yüreklere adeta bir ok gibi saplandı. Maddi durumlarının iyi olmadığını belirten ve komşuların verdiği kıyafetleri giydiğini ifade eden kız çocuğu, "Bir isteğin var mı?" sorusuna utanarak "kıyafet ve kıyma" yanıtını verdi.