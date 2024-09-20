Yokluğun gözü kör olsun! "Ne istiyorsun?" diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti

Babası tarafından terk edilen ve okula kendisini almaya kimsenin gelmediğini belirten kız çocuğunun sözleri yüreklere adeta bir ok gibi saplandı. Maddi durumlarının iyi olmadığını belirten ve komşuların verdiği kıyafetleri giydiğini ifade eden kız çocuğu, "Bir isteğin var mı?" sorusuna utanarak "kıyafet ve kıyma" yanıtını verdi.