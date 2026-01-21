Haberler

Yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Süleyman Kümbet köyünde rahatsızlanan 64 yaşındaki kadın, yoğun kar yağışına rağmen İl Özel İdaresi ve Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin özverili çalışması sayesinde hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Süleyman Kümbet köyünde yaşayan 64 yaşındaki Sevim Kayan'ın fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye İl Özel İdaresi ve Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun açılması için ekipler zamanla yarıştı. İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 4 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. Yolun açılmasıyla birlikte Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri hastaya ulaştı. Hasta kadın, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Hamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
