Köy yolunda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu mahsur kalan öğrenci servisi, Iğdır İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Kapanan yol, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Nahırkıran köyü yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan öğrenci servisi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle öğrenci servisi yolda mahsur kaldı. Durumun Iğdır İl Özel İdaresi'ne bildirilmesinin ardından ekipler vakit kaybetmeden harekete geçti. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri ve iş makineleri, yoğun çalışmalar sonucu kapanan yolu ulaşıma açtı. Operatörlerin özverili çalışmaları sayesinde öğrenci servisi güvenli şekilde yoluna devam etti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
