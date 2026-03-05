Kar engeli ambulans helikopterle aşıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın hasta, yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşılamayınca helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Mescit köyünde ikamet eden G.K.'nın (65) akrabaları nefes darlığı şikayeti nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve kara yolu ulaşımının güçleşmesi üzerine Tokat İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği koordinasyonunda helikopter ambulans görevlendirildi. Kısa sürede köy yakınındaki uygun alana iniş yapan helikopter ambulans ekibi, hastaya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından G.K., güvenli şekilde helikopter ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı