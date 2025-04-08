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Yoğun Bakım Uzmanı Doktorun Trajik Ölümü

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Antalya'da Kepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ, hastaneden gelen bir telefon nedeniyle balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek 4. kattan düştü ve hayatını kaybetti.

Yoğun bakım uzmanı doktorun hazin ölümü

Gece saatlerinde hastaneden gelen telefona eşi ve çocuğunun uyanmaması için çıktığı balkondan düştü

4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan doktor, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

ANTALYA - Antalya Kepez Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ (45), hastaneden gelen telefon sonrası eşi ve çocuklarını uyandırmamak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, gece 04.00 sularında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 353 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kepez Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ gece saatlerinde hastaneden arandı. Görüşme için balkona çıkan Oğrağ, dengesini kaybedip balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oğrağ, önce özel bir hastaneye ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ öğle 13.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğrağ'ın hastaneden gelen telefon sonrası eşi ve çocuklarını uyandırmamak için balkona çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - 3.Sayfa
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