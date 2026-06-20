Polisler, sınav belgesi eksik çıkan öğrenci için seferber oldu

Bartın'da bir öğrenci, giriş belgesinde yarım çıkan TC kimlik numarası nedeniyle sınav salonuna alınmadı. Öğrenci, polis ekipleri ile birlikte okul çevresinde kendisini okula getiren yakınının aracını aradı.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan bir öğrenci, sınava girecek bir arkadaşı ve arkadaşının babasıyla okula geldi. Telefonunu arkadaşının babasına bırakan öğrenci, kapıların açılmasıyla birlikte sınav kağıdı ve kimliğini görevlilere göstererek sınav salonuna girmek istedi. Yapılan kontrollerde öğrencinin sınav belgesindeki TC kimlik numarasının yarım çıktığı belirlenince, e-devletinden kontrol etmesi ve belgenin tam halinin kendilerine gösterilmesi istendi. Telefonunun birlikte geldiği arkadaşının babasında olması nedeniyle gelen doğrulama koduna ulaşamayan öğrenci bu kez, telefonunu alabilmek için okula geldiği aracı aramaya başladı. İsmini söylemek istemeyen öğrencinin zor durumda olduğunu gören polis ekipleri, yardım elini uzattı. Polis aracına binen öğrenci, ekiplerle birlikte aracı aramaya başladı. Bir taraftan telefonla sürücüye ulaşılmaya çalışırken, diğere taraftan ise polis ekipleri ve öğrenci aracı aradı. Yapılan aramalarda telefona ve araca ulaşılamazken, öğrenci de sınava alınmadı.

Okul bahçesinde oturarak gözyaşı döktüğü öğrenilen öğrencinin, telefonuna ulaşabilmek için sınav sonuna kadar okul bahçesinde bekleyeceği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı