Yılmaz Tunç'tan ölü bulunan savcı adayına ilişkin açıklama

Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan Mithat Can Yalman'dan uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar sonrası Mithat Can Yalman'ın kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yalman'ın otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Yalman'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı adayı olduğu belirlenen Yalman'ın, olaydan 4 saat önce, mobinge uğradığı ve hayatla bağını koparmak istediğine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcı adayı Mithat Can Yalman'ın ölümüne ilişkin olarak açıklama yaptı. Tunç, "Adana Adliyesinde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman'ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Savcı adayımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.