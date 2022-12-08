Yıllardır arıcılıkla uğraşan adam "arı sokunca neden ölür? sorusunu canlı anlattı! Tepkisi bomba

Sosyal medyada uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan bir şahsın "Arı, soktuktan sonra neden ölür" videosu gündem oldu. Kameraya yansıyan o anlarda şahsın müthiş bir sokuş izliyorsunuz, bu sokuş kaçmaz" demesi ise dikkat çekti.

Arıların insanları soktuktan bir süre sonra öldüğü bilinirken, sosyal medyada konuyla alakalı bir video yayınlandı. Videoyu yayınlayan kişi arının neden öldüğünü açıklarken o anları bir de kaydetti

MÜTHİŞ BİR SOKUŞ İZLİYORSUNUZ

Kameraya yansıyan o anlarda arıcı, Müthiş bir sokuş izliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu sokuş kaçmaz. Ama canımı çok yaktın, Arı soktuğunda neden ölür? birazdan göreceksiniz" dedi.

"İĞNESİ OK GİBİ"

Videonun ilerleyen kısımlarında ise arının ölme sebebini detaylarıyla anlatan şahıs, "Oradan bedeninden iğnesini çıkartamıyor. Çünkü iğnesi ok gibi. Ok gibi olduğu için girdiği yerden çıkartamıyor. Arı da kendini zorluyor" ifadelerini kullandı.