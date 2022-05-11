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Yılın trafikçileri başarı belgelerini aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yılın trafikçileri başarı belgelerini aldı

Eskişehir'de düzenlenen törenle 'Yılın Trafikçisi' seçilen jandarma ve emniyet personelleri başarı belgelerini aldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de düzenlenen törenle 'Yılın Trafikçisi' seçilen jandarma ve emniyet personelleri başarı belgelerini aldı.

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Yardımcısı Okan Leblebicier başkanlığında Yunus Emre Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende, 'Yılın Trafikçisi' seçilen Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim Komutan Yardımcısı Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Ömer Yaşar'a başarı belgesi Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar tarafından verildi. İl Emniyet ve Bölge Trafik Müdürlüklerinde görevli olup 'Yılın Trafikçisi' olmaya hak kazanan trafik polisleri Murat Çetingül ve Murat Çaylak'a başarı belgeleri ise İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından verildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Okan Leblebicier, Trafik Haftası, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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