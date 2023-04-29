Yıldırımın düşme anı kameraya böyle yansıdı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kadirli ilçesinde geçtiğimiz geve gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte yer yer doluda etkili oldu. İlçeye bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi TOKİ Evlerine yakın bir noktada ki boş araziye yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.