Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Yıldırım isabet eden asker şehit oldu: Acı haber Muş'taki ailesine ulaştı

Yıldırım isabet eden asker şehit oldu: Acı haber Muş'taki ailesine ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım isabet eden asker şehit oldu: Acı haber Muş'taki ailesine ulaştı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yaparken yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın şehadet haberi, Muş'un Tandoğan köyündeki baba ocağına ulaştı.

Yıldırım isabet eden asker şehit oldu: Acı haber Muş'taki ailesine ulaştı

MUŞ - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yaparken yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın şehadet haberi, Muş'un Tandoğan köyündeki baba ocağına ulaştı.

Askeri yetkililer tarafından ailesine verilen acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 30 yaşındaki Karadağ'ın şehadet haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri teselli etmeye çalıştı. Muş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın yaklaşık 6 ay önce nişanlandığı öğrenildi. Şehidin yakını Ömer Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün acı bir olayı yaşadıklarını belirterek, "Başta ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Uzman çavuşumuz Mesut Karadağ, aynı zamanda özel birlikteydi. Bugün Pençe-Kilit Harekatı Operasyonu'nda Suriye'de şehit olmuştur. Rabbim onlara gani gani rahmet etsin. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Bu uğurdan nice nice şehitler vermişiz. Vermeye devam edeceğiz. Ayrıca devletimizin yanındayız. Devletimizin bize vermiş olduğu bütün görevlerde bulunduk. Bulunmaya devam edeceğiz. Vatan sağ olsun. Allah'a hamd ediyoruz, böyle bir mertebeye ulaşılmıştır. Şehitler her zaman Allah'ın izniyle sağdırlar ve cennetle müjdelermiş kişilerdir. Tekrardan vatan sağ olsun. Şehidimiz, halasının kızıyla nişanlıydı. 6 ay önce nişan yapmıştık. Nasip olsaydı yazın düğün düşünüyorduk. Ama takdir ilahi böyleymiş. Nasip olursa yarın resmi bir törenle şehidimizi toprağa vereceğiz. Oysaki şehitlerimiz her zaman Türk halkının kalbinde ve yüreğinde olacak. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Silah bırakma süreci ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Silah bırakma süreci ekonomiyi nasıl etkileyecek?
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.