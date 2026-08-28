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Kahramanmaraş'ta Yıldırım Kaynaklı Yangınlar Kontrol Altında

Kahramanmaraş'ta Yıldırım Kaynaklı Yangınlar Kontrol Altında
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Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu iki farklı noktada yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu iki farklı noktada yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangınlar Onikişubat ilçesine bağlı Sulutarla mevkisinde meydana geldi. Bölgede etkili olan yıldırım nedeniyle iki farklı noktada yangın başladı. Yangınları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınlar tamamen söndürüldü. Onikişubat ilçesi Sulutarla mevkisinde soğutma çalışmaları yapılırken, yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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