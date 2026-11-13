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Yıldırım'da 3 silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı, 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Yıldırım'da 3 silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı, 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı Haber Videosunu İzle
Yıldırım'da 3 silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı, 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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Bursa Yıldırım'da iki grup arasındaki silahlı çatışma soruşturmasında, üç ayrı silahlı saldırının arkasında cezaevi firarisi M.U.'nun liderliğindeki suç örgütü çıktı. Operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, olayda yaralanan olmadı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan silahlı çatışmayla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Üç ayrı silahlı saldırının arkasında, cezaevi firarisi ve hakkında 18 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'nun liderliğini yaptığı suç örgütünün olduğu belirlendi. Özel Harekat destekli operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup karşı karşıya gelince tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar birbirlerine peş peşe ateş açarken, yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda şans eseri yaralanan olmadı.

1080 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yıldırım ilçesinde meydana gelen bir yaralama ve iki ayrı silahlı saldırı olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Soruşturma çerçevesinde toplam 1080 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda üç olayın, liderliğini M.U.'nun yaptığı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

POLİSİ GÖRÜNCE BALKONDAN ATLAYIP ÇATIYA KAÇTILAR

Hakkında 18 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen M.U. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Y.T., E.K., E.K. ve H.Y.'nin saklandıkları adres belirlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda polisleri gören şüpheliler balkondan atlayarak yan binanın çatı katına kaçtı. Kaçış sırasında binalar arasındaki boşluklara silah atan şüpheliler, ardından aynı binadaki boş bir daireye saklandı.

KAÇARKEN ATTIKLARI 4 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin operasyonuyla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçış sırasında attıkları 4 silah da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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