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Yılbaşı gecesi silahla rastgele ateş açan şahıs yakalandı

Yılbaşı gecesi silahla rastgele ateş açan şahıs yakalandı
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İstanbul Güngören'de yılbaşı gecesi evinin penceresinden silahla rastgele ateş açan E.Y.Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan kurusıkı tabanca ele geçirildi ve şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Güngören'de yılbaşı gecesi evinin penceresinden çevreye silahla rastgele ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Güngören'de bir şahıs, yeni yıla girildiği saatlerde evinin penceresinden çevreye silahla rastgele ateş açtı. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmada isminin E.Y.Ş. olduğu tespit edilen şahıs, Güngören ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda olayda kullanılan kurusıkı tabanca ve 3 adet boş kovan ele geçirildi. Yapılan sorgulamada şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. E.Y.Ş. hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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