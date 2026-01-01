Sarıyer'de emniyet ekiplerinden yılbaşı denetimi: Aranması bulunan 6 kişi yakalandı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yılbaşı gecesi denetim uygulaması yapıldı. Sarıyer genelinde bir çok noktada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olan 6 kişi yakalandı.

Sarıyer İlçe Emniyet ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçe genelinde umuma açık işyerleri, oteller, AVM'ler, metro durakları, meydanlar, gece kulüpleri ve kritik öneme sahip tesisler çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ekiplerce ayrıca bir çok noktada denetim uygulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerde 7 bin 826 şahıs üzerinde GBT sorgulaması yapıldı. bin 123 araç, 216 motosiklet 47 umuma açık işyeri denetlenirken denetimler sırasında 6 aranan şahıs yakalandı. Sorgulamalar esnasında 0.71 gram narkotik madde ele geçirildi. 5 bin 326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 35. maddesi gereğince 4 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 1 şahıs hakkında değnekçilik nedeniyle işlem yapıldı. Alkol ruhsatı olmadan satış yapan bir işyerine de cezai işlem uygulandı.

"Tüm mesai arkadaşlarımızla gurur duruyorum"

Denetimler hakkında açıklama yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, "İlçemizin huzuru ve güvenliği için yıl boyunca büyük bir özveri ve disiplinle görev yapan tüm mesai arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Zor şartlar ve yoğun çalışma temposuna rağmen sergilenen fedakarlık ve üstün hizmet anlayışı, Sarıyer'in güvenliğinin en önemli gücünü oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için yılbaşı gecesinde de büyük bir gayretle görev yapan tüm personelime teşekkür ediyor; kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL