Yılancı Kemal, Korkulan Yılanı Elle Yakalamayı Başardı

Yılancı Kemal, Korkulan Yılanı Elle Yakalamayı Başardı
Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, bir konteynere giren karayılanı elleriyle yakalayarak doğaya saldı. İnsanlarda yılanlara karşı oluşan önyargıyı kırmak için çaba gösterdiğini belirten Başer, yılanların çoğunun zararsız olduğunu vurguladı.

Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, insanların gördükten sonra içerisine girmeye korktukları konteynere girerek yılanı elleriyle yakaladı.

Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde bir konteyner iş yerine yaklaşık 1 metre uzunluğundaki karayılan girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer, intikal etti. Vatandaşların korkudan giremedikleri yılanı yakalamak için hiçbir aparat kullanmayan yılancı Kemal, zehirsiz olduğu belirlenen karayılanı kısa sürede yakaladı. Kamerayla kaydedilen görüntüler izleyenleri ürkütse de yılancı Kemal, yılanı yeniden doğaya saldı.

Yılanlara karşı toplumda oluşan önyargıyı kırmak için çaba gösterdiğini belirten Başer, "Burada yine Çağlalık Mahallesi'nde bir iş yerinin konteynerine yılan girmiş. Vatandaş beni tanıdığı için aradı. Gidip yılanı yakaladım, zehirsiz bir karayılan türüydü. İnsanlarımız artık yılanları öldürmek yerine bize haber veriyor. Bu da verdiğimiz mücadelenin bir sonucu" dedi.

Karayılanların doğaya zarar vermediğini vurgulayan Başer, "Bu tür yılanlar genellikle kemirgenlerle beslenir ve doğada dengeyi sağlar. İnsanlar yılanlardan korkuyor ama çoğu zararsız. Ben de bu korkuyu yenmeleri için uğraşıyorum. Yılanları doğal yaşam alanına bırakırken insanlardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum, çünkü bazen insanlar yılanlardan daha tehlikeli olabiliyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
