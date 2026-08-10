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Yığılca'da Tarım Araçları Çarpıştı: 6 Yaralı

Yığılca'da Tarım Araçları Çarpıştı: 6 Yaralı
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DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde tarım patpat tabir edilen iki tarım aracı çarpıştı 6 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarım patpat tabir edilen iki tarım aracı çarpıştı 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yığılca ilçesi Dibektaş köyü Avutluk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki patpat çarpıştı. Çarpışmada her iki patpatta bulunan Ü.B.(16), S.B.(45), L.B., K.E.T., S.A.T. ve N.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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