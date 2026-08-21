Haberler

Yığılca'da Patpat Kazası: 4 Yaralı

Yığılca'da Patpat Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 4 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Özellikle yazın sıkça kullanılan patpat tabir edilen tarım arıcının trafiğe çıkmasıyla kazalarda arttı. Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında patpatta bulunan İ.H.Ö.(15), H.P.(14), M.P.(13) ve B.Ö.(13) yaralandı. Kaza sonrası yaralılar kendi imkanları ile Yığılca Devlet Hastanesine gittiler. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yarılılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor

Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor
61 yıllık Türk devi iflas etti

61 yıllık Türk devi iflas etti
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı

Salah için olay sözler! Onlar da şaşırdı
Bebek cesedi gömüldüğü ihbar edilen yere kedi gömüldüğü ortaya çıktı

Dedikodu köyde panik yarattı! Bebek cesedi beklerken bakın ne çıktı
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın

Turistleri hedef alan yankesicilik çetesi çökertildi: Örgüt yapısı deşifre edildi

Turistleri hedef aldılar! Yankesicilik çetesinin yapısı deşifre edildi
Kayıp olarak aranıyordu, acı gerçek telefon sinyaliyle açığa çıktı

Herkes iyi haber bekliyordu! Acı son telefon sinyaliyle geldi