Haberler

Van'da gönüllü ekip AFAD akreditasyonunu başarıyla aldı

Van'da gönüllü ekip AFAD akreditasyonunu başarıyla aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da faaliyet gösteren Yetimlere İnfak Et Derneği (YİFET) Arama Kurtarma Ekibi, AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen hafif seviye akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak afet müdahale yeterliliğini belgelendirdi.

Van'da faaliyet gösteren Yetimlere İnfak Et Derneği (YİFET) Arama Kurtarma Ekibi, AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen hafif seviye akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak, afet ve acil durumlara müdahale yeterliliğini resmi olarak belgelendirdi.

Sınav, Van AFAD İl Müdürlüğü Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirildi. Çok boyutlu bir değerlendirme sürecini kapsayan akreditasyon kapsamında ekip; personel yeterliliği, ekipman altyapısı, operasyonel planlama, lojistik kabiliyet ve saha uygulamaları açısından kapsamlı şekilde değerlendirildi. Akreditasyon sürecinde enkazda arama ve kurtarma senaryoları, hafif ve orta seviye teknik kurtarma uygulamaları, afet haberleşme ve koordinasyon protokolleri, lojistik konuşlanma ile olay yeri yönetimi başlıklarında hem teorik hem de uygulamalı sınav yapıldı.

Enkaz alanında zaman baskısı altında gerçekleştirilen tatbikatlarda ekiplerin olay yeri güvenliğini sağlama, risk analizi yapma, canlı tespiti, kontrollü kazı teknikleri ve güvenli tahliye prosedürlerini eksiksiz uyguladığı gözlemlendi. YİFET Arama Kurtarma Ekibi'nin hafif seviye akreditasyon sınavı, AFAD Başkanlığı tarafından farklı illerden görevlendirilen eğitmenler ile kurum eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilerek başarıyla sonuçlandırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim

İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

2 kadın polisi, kalabalık grubun elinden binbir güçlükle aldılar
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!