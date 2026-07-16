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Burdur'da ev bahçesinde çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü

Burdur'da ev bahçesinde çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü
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Burdur'un Yeşilova ilçesi Çaltepe köyünde bir evin bahçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan ot yangını, ekiplerin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çaltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.'ya ait evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çevredeki ekili alanlara ve yapılara sıçramadan alevler kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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