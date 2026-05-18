Burdur'da evde yangın paniği

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, dün Yeşilova ilçesi Koyunlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, İ.E.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında etkilenen kimse olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı