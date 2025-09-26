Haberler

Yeşilova'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın, Salda Köyü'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Salda Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR

