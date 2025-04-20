Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit

Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edecekti! Candaş Tolga Işık'a tehdit
MHP'li Feti Yıldız'dan yeni infaz kanunu çağrısı

MHP'den yeni infaz kanunu çağrısı

Yeşilhisar'da İntihara Teşebbüs Eden Biri İkna Edildi

Yeşilhisar'da İntihara Teşebbüs Eden Biri İkna Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişi cami minaresine çıkarak intihara teşebbüs etti. Vatandaşlar, şahsı ikna ederek güvenli bir şekilde minareden aşağı indirdi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişi, cami minaresine çıkarak intihara teşebbüs etti. Vatandaşlar, şahsı ikna ederek aşağı indirdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çadırkaya Mahallesi'nde bir kişi, cami minaresine çıkarak atlamak istedi. Minarede biri olduğunu gören vatandaşlar, şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs, vatandaşın ikna çabalarına karşılık vererek bir süre sonra minareden aşağı indi. - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.