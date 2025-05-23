Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya Sosyal Medyada Tanıştığı Kadın Tarafından Öldürüldü

Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya Sosyal Medyada Tanıştığı Kadın Tarafından Öldürüldü
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Beşiktaş'ta sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi kadın tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'nın trajik ölümü, olayın güvenlik kameralarına yansımasıyla birlikte gündeme geldi. Şüpheli kadın, olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Beşiktaş'ta Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli kadın kısa sürede yakalanırken, ikilinin apartmana girdiği ve şüphelinin apartmandan telaşla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hollanda'da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62) bir süre önce Beşiktaş'taki evine geldi. Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'yi (21) evine davet etti. Kısa süre sonra genç kızı, Sulukahya'nın evine geldi. İkili arsında kavga çıktı. Kavga sırasında genç kadın, mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı yaralayıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Sulukahya, sürünerek alt kata inerek komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sulukahya'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından apartmanda ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Sulukahya'nın Fatma Gülsüm P. ile birlikte apartmana girdiği anların güvenlik kamerasına yansıdığı ve olaydan sonra hızla apartmandan çıktığı görüldü. Fatma Gülsüm P.'nin binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını belirlendi. Şüpheli Fatma Gülsüm P., kısa süre sonra Beşiktaş'ta yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kasten Öldürme" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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