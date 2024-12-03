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Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı

Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
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Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, son dönemde özel hayatıyla gündeme geldi. İnanoğlu, 2022 yılında evlendiği mimar Seyhan Eyiçalış ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu boşanma kararı aldı. 29 Kasım'da görülen boşanma davasında çift arasında 'kısır' tartışması yaşandı. Taraflar, birbirlerine 'Kısır sensin', 'Hayır asıl sensin' şeklinde bağırdı. Bu durum mahkeme salonunda gergin anların yaşanmasına neden oldu.

'Sezercik' karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın efsanevi çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, bu kez evliliğinde yaşadığı sorunlar ve boşanma davasıyla gündeme geldi. Mahkemede "kısır" tartışmasına giren çift, salonda gergin anlar yaşanmasına yol açtı.

2022 yılında mimar Seyhan Eyiçalış ile evlenen Sezer İnanoğlu, evliliklerinde yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu boşanma kararı aldı.

BİRBİRLERİNE "KISIR SENSİN" DİYE BAĞIRDILAR

Bu boşanma davası, 29 Kasım'da Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme sırasında, karar aşamasına gelindiğinde çift arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Sabah'ın haberine göre taraflar, birbirlerine "Kısır sensin", "Hayır asıl sensin" şeklinde bağırarak kısırlık üzerine sert bir tartışma başlattı.

RESMEN BOŞANDILAR

Bu sözlü atışmalar, mahkeme salonunda gergin anların yaşanmasına neden oldu. Mahkeme başkanı ise araya girerek tarafları sakinleştirip, boşanma kararını verdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMuratsa:

AİLE OLABILIRSIN , YADA OLAMAYA BİLİRSIN AMA NE OLURSA OLSUN AİLE SIRRI , SIR OLDUGU İCİN AİLE İCİNDE KALIR.BUNLAR BİLDİĞİN REZİL İNSANLAR OLMUŞLAR ANCAK.

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Haber YorumlarıMh Sn:

Kısır ısır herkes mnyk olmş ;)

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Haber YorumlarıA. Erol:

zenginsiniz. ödeyin 5000 dolar yaptırın tüp bebek... başka bir şey vardır. benim bildiğim kısır bir yiyecek türü... hangi devirdeyiz? bu nasıl bir cehalettir!

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Haber YorumlarıJY:

21. YÜZYILDA EVLİLİK DEMODE OLDU ARTIK. İNSANLAR TÜM ÖMRÜNÜ AYNI PARTNER İLE GEÇİRMEK İSTEMİYOR. BİR MÜDDET SONRA YENİ BİR HEYECAN, YENİ AŞKLARA YELKEN AÇMAK İSTİYOR. BİRİNDEN HOŞLANIYORSAN, YENİ BİR İLİŞKİYE BAŞLAMIŞSEN TUT BİR EV BERABER YAŞA. SIKILINCA BİRİNİZ ÇIKAR EVDEN GELSİN YENİ AŞKLAR, HEYECANLAR.

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