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Yeşilay Haftası'nda Jandarma ve Üniversite İşbirliği

Yeşilay Haftası'nda Jandarma ve Üniversite İşbirliği
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilay Haftası kapsamında üniversite öğrencilerini ağırlayarak Jandarma ve Jandarma Filo Komutanlığı ile Jandarma İHA Komutanlığı'nı tanıttı. Etkinlik, üniversite öğrencileri ile jandarma personeli arasındaki işbirliğini güçlendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilay Haftası kapsamında üniversite öğrencilerini misafir etti.

01-07 Mart Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Aydın Şubesi personelleri ile Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edildi. Düzenlenen etkinlikte Jandarma ve Jandarma Filo Komutanlığı ile Jandarma İHA Komutanlığı üniversite öğrencilerine tanıtıldı. Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencileri düzenlenen etkinlik için jandarma personellerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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