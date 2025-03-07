Yeşilay Haftası'nda Jandarma ve Üniversite İşbirliği

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilay Haftası kapsamında üniversite öğrencilerini misafir etti.

01-07 Mart Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Aydın Şubesi personelleri ile Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edildi. Düzenlenen etkinlikte Jandarma ve Jandarma Filo Komutanlığı ile Jandarma İHA Komutanlığı üniversite öğrencilerine tanıtıldı. Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencileri düzenlenen etkinlik için jandarma personellerine teşekkür etti. - AYDIN