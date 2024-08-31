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Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler Maçında Maskeli Taraftarlar Emniyette İfade Verdi

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Trendyol 1. Lig 3. Haftasında Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan bazı taraftarlar, emniyette ifade verdi. Haklarında soruşturma başlatılan 6 taraftarın ifadeleri alındı.

Trendyol 1. Lig 3. Haftasında Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan bazı taraftarlar, emniyette ifade verdi.

Trendyol 1. Lig 3. haftasında 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde minibüste giderken "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan bazı taraftarların videosunun sosyal medyada başlatılması üzerine inceleme başlatıldı. Haklarında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 taraftar ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. İfadeleri alınan taraftarlar emniyetten ayrıldı.

Minibüsteki maskeli fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı

"Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan bazı taraftarlar o anlarını sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, taraftarların yüzlerinde Mahmut Yıldırım'ın resminin olduğu maske, bir taraftarın elinde 'Tatangalar' yazılı bıçakla poz vermesi yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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