Yozgat'ta zincirleme kaza: 3 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yerköy ilçesi Haşim Kılıç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S. idaresindeki 66 ADC 076 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, plakası öğrenilemeyen Volkswagen marka otomobil ve daha sonra 40 AAE 453 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 35 CGH 032 plakalı ticari araç da zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.S. ile yolcular S.A. ve E.A., Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı