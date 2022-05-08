Yerin altındaki su giderine sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı - Haberler

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Yerin altındaki su giderine sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'de yerin altındaki su giderine sıkışan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Büyükçekmece'de yerin altındaki su giderine sıkışan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı. Yavru köpeğin annesinin ise itfaiye erlerinin yanından bir an ayrılmadığı görüldü.

Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde yerin altındaki su giderinden ses geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye erleri, su giderinde yavru bir köpek olduğunu fark edip kurtarmak için çalışma başlattı. Su giderinin bulunduğu yerde kepçe yardımı ile kazı yapıldıktan sonra itfaiye eri çekiç yardımıyla betonun geri kalan kısmını kırarak, yavru köpeği bunduğu yerden çıkardı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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