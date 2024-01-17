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Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular

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Bursa'da pazara gitmek üzere yolda yürüyen 75 yaşındaki bir adam yere düşerek hayatını kaybetti. Yağışlı hava nedeniyle polis ekipleri, cenazenin üzerine şemsiye tutarak yağıştan korudu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda pazara gitmek üzere yolda yürüyen 75 yaşındaki adam yere düşerek hayatını kaybetti. Ekipler yaşlı adamın cansız bedenini yağmurdan korumak için şemsiye tuttu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PAZARA GİDERKEN BİR ANDA YERE YIĞILDI

Olay saat 14.30 sıralarınsa Esentepe Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Salı pazarına gitmek için pazar arabasıyla yürüyen Necmettin Altınyollar (75), otobüs durağında bir anda yere yığıldı. Altınyollar'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular

ŞEMSİYE İLE KAPATTILAR

Yağışlı hava nedeniyle polis ekipleri, cenazenin üzerine şemsiye tutarak yağıştan korudular. Yaşlı adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular

Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esentepe İnegöl Bursa Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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