Yer: İstanbul! Genç kadın, buz gibi soğukta sokakta çırılçıplak dolaştı

Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda, siyahi bir kadının soğuk havada yol ortasında çıplak şekilde yürüdüğü görüldü. Görüntülerin İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çekildiği belirtilirken video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyayı salladı. Birçok hesap tarafından da paylaşılan görüntülere yorum yağdı.

ÇIPLAK ŞEKİLDE SOKAKTA YÜRÜDÜ

Kameraya yansıyan o anlarda Afrikalı olduğu öne sürülen kadının sokakta çırılçıplak bir şekilde yürüdüğü ve bir arabanın yanında durduğu görüldü.

VATANDAŞLAR KAYDETTİ

Öte yandan kısa sürede gündem olan video bölgedeki bir vatandaşın kaydetmesi sonucu sosyal medyaya ulaştı. Kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlenen o anlar viral oldu.