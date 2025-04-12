Yer: İstanbul! Erkek arkadaşının evinin önüne gelen kadını böyle dövdüler

İstanbul Kağıthane'de erkek arkadaşının evine gelen ve alkollü olduğu öne sürülen bir kadın, bina sakinleriyle tartıştı. İddiaya göre yüksek sesle bağırarak küfür eden kadına, çevredekiler tepki gösterdi. Gerilim kısa sürede büyürken bir erkek şahıs, kadını sokak ortasında tekme tokat darp etti.

"VUR VUR HAK ETTİ"

Olay esnasında çevrede bulunan bazı kadınların "Vur hak etti" diye bağırması dikkat çekti. Şiddet gören kadın, erkek arkadaşı tarafından bir taksiye bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Şiddet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.