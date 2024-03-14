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Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı

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İstanbul'da metro istasyonunda tren gelirken raylara atlayarak intihar eden 25 yaşındaki gencin telefonunun notlar bölümüne "Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım. Hayallerimden vazgeçmeye zorladım. Ailemden özür dilerim" yazdığı öğrenildi.

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda raylara atlayan bir kişi intihar etti. Olay nedeniyle metro seferleri çift yönlü olarak bir süre durduruldu. Duraklarda yoğunluk oluştu.

TREN GELİRKEN RAYLARA ATLADI

Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 25 yaşındaki M.E.E., tren gelirken raylara atladı. Gence çarpan tren bir anda dururken, metro seferleri ise çift yönlü aksadı.

Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı

SEFERLERDE 1 SAAT AKSAMA OLDU

Seferlerin durması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler raylara atlayan şahsı oradan çıkardı. Şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 1 saat süren çalışmaların ardından metro seferleri normale döndü.

Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı

TELEFONUNDAN NOT ÇIKTI

Gencin telefonunun notlar bölümüne ise "Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım. Hayallerimden vazgeçmeye zorladım. Ailemden özür dilerim" şeklinde ifadeler yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mecidiyeköy Hacıosman 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

ayhan yıldız:

ölecekseniz başka yerde ölün insanları magdur etmeyin

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Sezgin Güçlütürk:

Gençliğin durumu maalesef çok vahim. Zavallı delikanlı...

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Ahmet AKGÜL:

manevi boşluk. dininizi iyi öğrenin. kaynağından. intihar işi aklınızın ucuna bile gelmez.

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