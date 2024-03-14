Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda raylara atlayan bir kişi intihar etti. Olay nedeniyle metro seferleri çift yönlü olarak bir süre durduruldu. Duraklarda yoğunluk oluştu.

TREN GELİRKEN RAYLARA ATLADI

Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 25 yaşındaki M.E.E., tren gelirken raylara atladı. Gence çarpan tren bir anda dururken, metro seferleri ise çift yönlü aksadı.

SEFERLERDE 1 SAAT AKSAMA OLDU

Seferlerin durması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler raylara atlayan şahsı oradan çıkardı. Şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 1 saat süren çalışmaların ardından metro seferleri normale döndü.

TELEFONUNDAN NOT ÇIKTI

Gencin telefonunun notlar bölümüne ise "Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım. Hayallerimden vazgeçmeye zorladım. Ailemden özür dilerim" şeklinde ifadeler yer aldığı öğrenildi.