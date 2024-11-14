Yenikapı Metro İstasyonu'nda Yangın Paniği
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın paniği yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yolcular güvenlik amaçlı olarak istasyondan tahliye edildi. Çevredeki durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın paniği yaşandı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken yolcular istasyondan tahliye edildi. - İSTANBUL