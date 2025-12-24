Haberler

Yenidoğan Çetesi davasının 7'nci duruşmasının görülmesine devam ediliyor

İstanbul'da bebekleri haksız kazanç için kötüye kullanarak ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri, 7. duruşmanın 2. gününde yargılanıyor. Duruşmada sanıklar, savunmalarını yapıyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 7'nci duruşması, 2'nci gününde görülmeye devam ediyor. Duruşmada, tarafaların yoklamaları alınıyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti.

Davada 7'nci duruşma

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen 7'nci duruşmanın 2'nci gününde devam ediliyor. Duruşmaya, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı. Duruşmada sanıklar savunma yapıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
