Yenidoğan Çetesi Davası'nın 11'inci Günü: Tutuksuz Sanıkların Savunmaları Başladı
İstanbul'da bebeklerin haksız kazanç sağlanarak hastanelere sevk edilmesi ve ihmali davranışlarla ölümlerine sebep olan Yenidoğan Çetesi davasının 11'inci günü başladı. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları yapılıyor.
Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine 11'inci gününde devam ediliyor
Duruşmada tutuksuz sanıkların savunma yapacak
İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 11'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam ediyor.
İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 11'inci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Bugün görülecek olan celse, tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam edecek.