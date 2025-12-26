Haberler

Yenidoğan Çetesi davası 4'üncü gününde görülmeye devam ediyor

Güncelleme:
İstanbul'da bebekleri hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ölümlerine neden olduğu iddia edilen Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri hakkında görülen davanın 7'inci duruşması devam ediyor. Davada sanık sayısı 61'e yükselirken, duruşmaya hem tutuklu hem de tutuksuz sanıklar katıldı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden oldukları öne sürülen Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 7'inci duruşması, 4'üncü gününde görülmeye devam ediyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk edip haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olduğu ileri sürülen Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen 7'inci duruşmasının görülmesine, 4'üncü gününde devam ediliyor. Duruşmaya, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasının ardından sanık avukatlarının savunmaları ile devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
